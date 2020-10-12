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Ekonomi O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:30:00 - 2020-10-12 17:02:58

Olur İlçesinin Boğazgören Mahallesi’nde bulunan altın rezervinin ardından Karaçoban’da bulunması Erzurum’un dağı taşı altın dedirtti.

İş adamı Mehmet Fatih Taşçı, "Karaçoban ilçemizin Hacı Bayram ile Corkez arasında yaptığımız laboratuar çalışmaları sonucu 150 hektarlık alanda Altın ve Gümüş rezervi bulduk. Ayrıca başka bir bölgemizde Altın ve Uranyum rezervine rastladık. Şimdi Erzurum’a yatırımcıları bekliyoruz" dedi.

 

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Yorumlar

Ozaman !!

yak ormani..
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Sizin yalanınız

Hanı 2023 e kadar hiç bir maden cikarilamiyordu lozanin 100. Yılında her sey farklı olacakti
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