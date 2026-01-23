O ilimizde 945 köy yolu kapanı

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Türkiye'nin bin 231 köy ile en fazla köy sayısına sahip olan kentinde yoğun yağış sonrası il genelinde 945 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sahada görev yapan ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için aralıksız mesai yapıyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, tüm imkânlarını seferber ederek ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun gayret gösterdiği ifade edildi.