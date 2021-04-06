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Yerel O ilimizde 56 ev koronavirüs karantinasına alındı
Yerel

O ilimizde 56 ev koronavirüs karantinasına alındı

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 56 evde karantinaya alındı. Karar, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 20:24:00 -
O ilimizde 56 ev koronavirüs karantinasına alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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