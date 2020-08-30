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Yerel O ilimizde 24 saate 3 deprem!
Yerel

O ilimizde 24 saate 3 deprem!

Balıkesir’de peş peşe yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün sabah 3.3 ve 3.7 şiddetinde 2 deprem meydana gelmişti. Akşam saatlerinde de 3,3 büyüklüğünde yeni bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 07:05:00 - 2020-08-30 07:16:31
O ilimizde 24 saate 3 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir’de dün sabah peş peşe iki deprem meydana geldi. 3.3 ve 3.7 şiddetindeki depremler kentte paniğe neden olurken bir deprem haberi de akşam saatlerinde geldi.

Dün sabah saatlerinde yaşanan iki depremin ardından akşam saatlerinde 3,3 şiddetinde deprem oldu.

Akşam saatlerinde de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Balıkesir’de dün akşam saat 22:31'de, 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Yerden 5.7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıda son verilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Uzmanlar bölgede yeni artçı sarsıntılar olabileceğini belirtiyor.

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