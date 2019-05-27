O ilimiz yanıyor! Termometreler 37 dereceyi gördü

Termometrelerin 37 dereceye kadar çıktığı Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkili olduğu kent merkezinde termometreler 37 dereceyi gördü.

Aşırı nem ve sıcaktan dolayı bazı vatandaşlar dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarıda bulunanlar gölgelik alan ve parklarda vakit geçirdi.

Gölgede serinlemeye çalışanlardan Mehmet Kaygın, sıcak havanın oruç tutanlar için çok daha zor olduğunu, gölgelik alanlarda dinlenmeye çalıştıklarını söyledi.

Çay ocağında çalışan Kazım Gezer de sıcak havada çalışmanın güç olduğunu fakat Aydın sıcağına alıştıklarını ifade etti.

Plajlarda yoğunluk

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Didim ve Kuşadası ilçelerinde yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu kişiler sahillere akın etti.

Didim'de tatil yapan turistlerin birçoğu dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yüzüp güneşlendi.

Kuşadası ilçesinde de Kadınlar Denizi Sahili ile doğal güzellikleri ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da vatandaşların tercihleri arasında yer aldı.