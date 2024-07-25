O ilimiz sıcaktan resmen eriyecek! Bildirim aldılar! Meteoroloji 10 il için saat verdi: İstanbul, Ankara, İzmir'de

Adıyaman’da Aşırı Sıcaklar gelirken Meteoroloji 10 il için saat verdi! Sağanak yağış kuvvetli geliyor diyerek saat verdi!

Adıyaman’da 26 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklıklarının yılın en yüksek değerlerine ulaşması bekleniyor. Tahminlere göre, termometreler en düşük 26 dereceyi gösterecekken, günün en yüksek sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Bu yüksek sıcaklıklar, şehirde yaşayanlar için oldukça zorlayıcı olabilir.

Nem Oranı ve Sağlık Riskleri

Bölgedeki nem oranının %51 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu durum, sıcak havanın etkilerini daha da hissedilir hale getirecek ve Adıyamanlıları olumsuz yönde etkileyecek. Yüksek nem ve sıcaklık kombinasyonu, güneş çarpması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Vatandaşlar, bu tür durumlara karşı dikkatli olmalıdır.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Adıyaman Valiliği, aşırı sıcakların oluşturabileceği sağlık risklerine karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için sıcak hava dalgaları ciddi riskler taşımaktadır. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve hafif giysiler giymek gibi önlemler alınması önerilmektedir. Ayrıca, direkt güneş ışığına maruz kalmamak ve gerekli koruyucu önlemleri almak, güneş çarpması gibi olumsuz sağlık etkilerini önleyebilir. Vatandaşların, sıcak hava koşullarında sağlık durumlarını yakından takip etmeleri ve herhangi bir rahatsızlık hissetmeleri durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları hayati önem taşımaktadır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.