O ilimiz için kritik uyarı değil! 'Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2, 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kemer, Kumluca ve Finike için 'kırmızı kod'la uyarıda bulunduklarını belirterek, “Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasını bekliyoruz. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Rüzgar özellikle şehir merkezi, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olacak" dedi.

'Son 15 yılın ekstrem değerleri yaşanabilir'

Gültekin, kuvvetli yağış ve fırtınayla yaşamın olumsuz etkileneceğini belirterek, "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Yarın (bugün) beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmız kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler hayatı olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

Kent merkezinde de özellikle Konyaaltı ilçesinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, “Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış bekliyoruz. Bu yağışla şiddetli rüzgar birleşince özellikle dere taşmaları ve heyelan riski ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımız bu risklere ve çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.