O ilde yanan otomobilin içinden ceset çıktı!
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yanan otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu.
Bozüyük Türbin Mesire Alanı'nda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Ekipler, kullanılamaz hale gelen otomobilin şoför koltuğunda ise yanmış erkek cesedi buldu.
Ceset, jandarmanın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaynak: A.A