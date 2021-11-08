O ilde sis nedeniyle göz gözü görmedi
Düzce kent merkezinde meydana gelen sis nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Düzce'nin kent merkezinde sis havaya hakim oldu. Merkez gece çöken sisin etkisinde kaldı. Sis nedeniyle özellikle ana arterlerde sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Sis, vatandaşlara zorluk çıkardı
Sis nedeniyle işten evine dönen vatandaşlar ise sorun yaşadı. Düzce Valilik binası, Düzce Belediye binası ve kent merkezinde bulunan şehrin en büyük camii olan Cedidiye Camisi sis nedeniyle gözlerden kayboldu.
Sürücüler uyarıldı
Anıtpark Meydanı'nda ise yoğun sis nedeniyle vatandaşlar, yürümekte zorlandı.
Yetkililer gece saatlerinde yaşanan sise dikkat çekerek özellikle sürücülerin aşırı sürat yapmamasını ve trafik ışıklarına uymaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.