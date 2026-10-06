O ilde şap yasağı: Hayvan giriş çıkışları kapatıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda merkez ve ilçelere bağlı tüm köy ve mahallelerde hayvan giriş çıkışları sistemsel olarak engellendi.

Üreticilerin alınan tedbirlere eksiksiz şekilde uymalarının önem taşıdığı belirtilen duyuruda, yasağa riayet edilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.