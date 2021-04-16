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Gündem O ilde ortalık savaş alanına döndü! Tam 100 kişi birbirine girdi
Gündem

O ilde ortalık savaş alanına döndü! Tam 100 kişi birbirine girdi

İddiaya göre, Bursa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgaya akrabaların da karışmasıyla olay büyüdü. Çevik kuvvet olaya müdahale ederken 100 kişinin karıştığı kavgada 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 05:26:00 -
O ilde ortalık savaş alanına döndü! Tam 100 kişi birbirine girdi

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden yaşanan yaralama olayı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen 2 aile, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmaya akrabaların da katılmasıyla olay büyüdü. Kavgaya yaklaşık olarak 100 kişi karışırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Onlarca kişinin karıştığı kavgada ara sokaklara kaçan 8 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin hafif yaralandığı olayda polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açtı. Gergin anların yaşandığı olay, kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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Yorumlar

Osman

100 kişilik kavgada iki kişi mi yaralanır?
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