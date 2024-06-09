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Yaşam O ilde en zehirli yılan görüntülendi
Yaşam

O ilde en zehirli yılan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 14:50:00 -

Şanlıurfa Siverek'te nesli tükenen en zehirli yılanlardan olan engerek yılanı görüntülendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de bulunan en zehirli yılanlar arasında bulunan engerek yılanı görüntülendi.

Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Siverek ilçesinde bir çoban tarafından görüntülendi. Hayvanlarını otlatırken yılanı fark eden çoban, cep telefonu ile yılana kameraya almaya çalıştığı sırada, yılan ani hareketle çobana saldırmaya çalıştı. Tek ısırığı ile insanı öldürebilecek zehirde bulunan yılanın saldıra anını da görüntüleyen çoban, daha sonra yılanı hayvanlardan uzaklaştırdı.

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