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Gündem O ilde dikkat çeken gelişme: Denizin rengi değişti
Gündem

O ilde dikkat çeken gelişme: Denizin rengi değişti

Zonguldak'ta etkili olan yağmurun ardından Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:51:00 - 2021-04-10 23:04:37
O ilde dikkat çeken gelişme: Denizin rengi değişti

Kandilli beldesinde bulunan Köseağzı Plajı'na akan derenin debisi şiddetli yağış sonrası yükseldi. Dereden gelen çamur, denizin rengini değiştirdi. Sahil kenarındaki 300 metrelik alan sarıya dönüştü. Sahilde oluşan çamur rengi, drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bölgede inceleme yapılacağını söyledi.

​Vatandaşlardan Nazım Tıngaz, yaklaşık 2 aydır derenin renginin çamurlu aktığını söyledi. Ara ara normale dönse de derenin yağmurla birlikte çamura dönüştüğünü ifade eden Tıngaz, "Buna bir önlem alınması lazım. Ereğli’mizin nadide güzel yerlerinden birisi. Yetkililerimizin bu konu ile ilgilenmelerini istiyoruz" dedi.

 

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