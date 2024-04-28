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Tarım O ilde çiftçiler yağmur duasına çıktı
Tarım

O ilde çiftçiler yağmur duasına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:15:00 -
O ilde çiftçiler yağmur duasına çıktı

Bazı illerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Konya Beyşehir’de çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesine rağmen artan kuraklık endişeleri üzerine çiftçiler yağmur duasına çıkmaya başladı.

Beyşehir’de geçen hafta Sadıkhacı, Bayavşar ve Üzümlü mahallelerinde yapılan yağmur dualarından sonra bugün de Karaali ve Avdancık Mahallesi’nde üreticiler ve mahalle sakinleri düzenlenen yağmur duasında bir araya geldi. Karaali Mahallesi’nde Karaali Tekkesi mevkiinde düzenlenen yağmur duasında çiftçiler ve mahalle sakinleri rahmet için ellerini semaya açtı. Yağmur duasına, Karaali Mahallesi Muhtarı Muhammed Çöklü, Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri, mahalle sakinleri, çiftçiler katıldı. Duanın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Avdancık Mahallesi’nde de yağmur duası programı düzenlendi. Yerleşim merkezindeki meydanda kılınan öğle namazını müteakip mahalle sakinleri ve üreticiler yağmur duası yaptı. Katılımcılara dua sonrasında yemek ikram edildi. Programa, Avdancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Arkan, mahalle sakinleri, çiftçiler ve davetliler katıldı.

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