O ilçeye dev yatırım

Yılmaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Arşivimizi açıp baktık… Yenişehir’e yaptığımız ziyaretten sonra izlenimlerimizi aktarırken 7 Ekim 2021 günü şunları yazmışız:

Dinlerken… “Tarımsal kalkınma için üretici kooperatifleri şart” dedikçe, “Üretici ve alıcı mağdur olmasın, tüketici ezilmesin” dedikçe “İnsanımız iş bulsun” dedikçe, “Aş ile işi buluşturmak hedefimiz” dedikçe şunu düşündük:

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın 2019’da MHP Adayı olarak seçildiğini bilmesek komünist başkan dinlediğimizi sanacağız. Aklımızdan geçeni söyleyince kendisi de uzun uzun güldü:

“Türkiye’nin biber üretimi büyük oranda Yenişehir’den karşılandığı için biberin başkenti gibiyiz. Fakat biber üreticisini mağdur eden bir sistem vardı. Ona müdahale ettik.”

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O günden bugüne…

Yenişehir için yeşil altın olan bibere yönelik önemli adımlar atıldı.

Dahası…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği “üretken belediyecilik” kapsamında üreticinin emeğini koruyan tüketici yararına kooperatifleşme harekatı iki önemli gelişme getirdi.

Birincisi…

Yenişehir devasa soğuk hava deposu ve paketleme tesisi kazanıyor.

Yap-işlet-devret modelli ihaleyi kazanan ulusal market zincirine yer teslimi yapıldı. 1 milyar liraya mal olacak ve lojistik sektörüyle birlikte 500’ü aşkın istihdam sağlayacak temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

Böylece…

Çiftçinin düne kadar aracıların kazanç kapısı olan sebze ve meyvesi, yaz kış doğrudan market raflarına ulaşacak.

İkincisi…

Yenişehir’de belediye öncülüğünde ve desteğiyle gerçekleşen tarımsal hamleler yurt dışında da dikkat çekti.

Nitekim…

Tacikistan’ın Farkhor Belediye Başkanı Zarif Naziri ve beraberindeki heyet, Yenişehir’deki incelemeleri sonrası tarımsal projeleri model aldılar.

Döndükten sonra…

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’a mektup gönderen Naziri, kendilerine öncülük etmesini istedi ve Farkhor’a davet etti.