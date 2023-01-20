O ilçede yerleşik Rusların sayısı savaşla birlikte arttı! Türkiye'de bakın hangi bölgemize akın ettiler

Türkiyenin turizm cenneti olan Antalyada son yıllarda patlayan yabancı nüfusta Rus etkisi hissediliyor.

Çoğu, haklarındaki cezalar nedeniyle ülkelerinden kaçarak gelen Ruslar, yerleşik mülteci imajından oldukça farklı bir portre çiziyor.

Antalyada ve özellikle de Alanyada şimdiden yatırımcı bir Rus diasporası oluşmuş durumda. Yabancı bir yerleşimcinin ikametgâh alabilmesi için kira kontratı yapması yetiyor. Alanyada bu uygulamanın suistimali ise haksız kazanca neden oluyor. Rus ve Ukraynalılar, edindikleri konutları emlakçı ve internet siteleri aracılığıyla denetimsiz bir biçimde üçüncü kişilere kiralayabiliyor.

Yabancı Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, bugün 300 bini bulan Alanya nüfusunun 50 bin ile 60 binlik kısmını Rusların oluşturduğunu söylüyor ve "Biz onları yabancı olarak değil Yeni Alanyalılar olarak tanımlıyoruz" diyor.

Büyük çoğunluğu turizmci olan Antalyadaki Rus diasporasının kentte 2.5 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı olduğu tahmin ediliyor. Savaştan kaçmak için kente gelen Ruslar barınmak için aldıkları arazi ve konutlarla Alanyada yatırımcı oluyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, şu an sadece barınma için gayrimenkule yatırım yapan Rusları, bir süre sonra ticari girişimciler olarak görebileceğimizi söylüyor.

YABANCI NÜFUSU DENGELEMEK İÇİN İKAMETGÂH DEĞİŞİKLİĞİ YASAĞI

Demografik yapıda bu gözle görülür değişim, belediyelerin organize ettiği açık hava konserlerinin afişlerine de yansıdı. Bazı afişlerde sadece Kiril alfabesi görülüyor. Demografik dönüşümün en önemli göstergesi ise yabancı nüfusun yüzde 20yi aştığı bazı mahallelerde ikamet değişikliği yasağı konması oldu. Bu yasakla birlikte yabancılar nüfus yoğunluğuna göre belirlenen mahallelere yerleşemeyecek. Habertürk'ün haberde Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre Alanyanın Mahmutlar başta olmak üzere Kargıcak, Kestel ve Avsallar mahallelerinde yabancı nüfus oranı değişmedikçe bu yasak kalkmayacak. Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, "Bu durumda müteahhitler de yatırımlarını Alanyadaki başka bölgelere yönlendirdi" diyor. Küçüker, Alanyanın gayrimenkul yatırımı için yabancıların gözünde cazibe noktası haline gelmesinin arkasında bir başarı hikâyesinin olduğunu söylüyor. "Pek çok alternatif varken eğer Norveçte yaşayan insanı buraya getirebiliyorsak bu bir başarıdır ve bu başarının önü kesilmemelidir" diye de ekliyor.

Gazeteci Mehmet Ali Dim de bu yatırımların ekonomik olarak tüm Alanyalıların yüzünü güldürdüğünü söylüyor. "Alanyaya giren gelir ortalama kişi başı 50 bin dolardan az değil. Bu, buradaki herkesin nasiplendiği bir ekonomi" ifadeleriyle ilçedeki durumu özetliyor.

"TÜRKİYE, RUS GÖÇÜNE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"

Alanyada normalde sezonluk bir canlılık yaşanan ekonominin büyümesiyle birlikte bazı aksaklıklar da yaşanıyor. Bunların başında konut kiralama sistemindeki denetimsizlik geliyor. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, henüz gayrimenkul alım, satım ve kiralama sisteminin oturmadığını dile getirerek "Yatılı gelen misafiri günlük ağırlamaya çalışıyoruz. Yabancıların Alanyadaki konutlarını kiralama sistemindeki denetimsizlik önemli bir soruna yol açıyor. Yabancıların aldığı konutların günlük ve aylık olarak fahiş fiyatlarla kiraya verilmesinden haksız kazanç elde ediliyor" diyerek gelişen soruna işaret ediyor.

"4 BİN RUS YA DA MELEZ ÖĞRENCİ"

Erdem ayrıca, Alanyada özel ya da devlet okullarında okuyan 4 bin Rus ya da melez çocuğun eğitim gördüğüne dikkat çekiyor:

"Eğitim sistemimizin hazır olması çok önemli. Çocukların sisteme entegrasyonu için Milli Eğitim bünyesinde kendi dillerinde eğitim veren okullara ihtiyaç var. Bizim bunu iyi koordine etmemiz lazım. Oyunun kuralını bizler belirleyeceğiz."