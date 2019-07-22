O ilçede alarm verildi! "İlk defa oluyor, hepimiz şoktayız" Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Yazıcık köyünde ormanda ayı saldırısına uğrayan Sefer Arslan isimli vatandaş, feci şekilde öldü.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan (57) ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Aydemir Arslan (22) ise ayının saldırısından son anda kurtuldu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslanın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılığın incelemesinin ardından Arslanın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. "Hepimiz şoktayız" Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız" diye konuştu.

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