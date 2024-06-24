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Yerel O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu
Yerel

O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:29:00 -
O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu

AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışması sonucunda, bir ilimizde daha diri fay hattı bulundu. Yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.

AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışması sonucunda, bir ilimizde daha diri fay hattı bulundu. Yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde AFAD, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bölgede diri fay hattı ortaya çıktı.
Ters bileşenli bir fay

Bölgede çalışmalar yapan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Diğer çalışmamız da Kayseri'nin güney tarafı olan Ecemiş Fayı'nı ilgilendiriyor. Onun da sonuçlarını belediyemiz ile yapacağız. Ayrıca Kayseri'nin mikro bölgelemesi de yapılıyor. Oradaki aktif faylar da yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek.

Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde artık fayın varlığını ortaya koyduk. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin şu andaki verilere göre, ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz.
Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak" diye konuştu.

Yerin bir nevi MR'ını çekmiş bulunduk

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ise "Kayseri'nin depremselliği ile alakalı olarak çalışmalarından dolayı Fikret hocam ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıoğlan Belediyemize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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