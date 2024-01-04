O İki ülke sırada: Batı'nın kabusu İsrail'in 'göç' çağrısı haberini eleştirdi! Fransa ve Almanya büyük bir tepki gösterdi

Fransa ve Almanya, “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini” isteyen İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı” belirtildi.

İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70’inin Gazzelilerin “gönüllü göçünü” desteklediğini iddia etti

Açıklamada, Paris yönetiminin, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze’de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich’in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.

“İsrail’i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz.” ifadesine yer verilen açıklamada, halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü’ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, Gazze Şeridi’nin ve Gazzelilerin geleceğinin, İsrail’in yanında barış ve güvenlik içinde yaşayacak “birleşmiş bir Filistin devletinde” yattığı değerlendirmesine yer verildi.

Fischer: Smotrich ve Ben-Gvir tarafından yapılan açıklamaları mümkün olan en şiddetli şekilde reddediyoruz

Fischer, Tokyo’da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda buna ilişkin tutumun çok net bir şekilde ortaya konulduğunu belirterek “Filistinlilerin Gazze’den zorla çıkarılması ve Gazze Şeridi’nin topraklarının küçültülmesi de söz konusu olmamalıdır.” diye konuştu.

“Gazze’deki insani durum felaket boyutunda”

Almanya’nın, iki devletli çözümü desteklemeyi sürdürdüğünü ve uzun vadede de bu yönde çalıştıklarını ifade eden Fischer, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik tek kalıcı model olmaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze’ye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması çağrısında bulunan Fischer, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı’nın açılması gibi bazı ilerlemeler sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Fischer, “(Gazze’deki) İnsani durum felaket boyutunda ve bu nedenle bu konuda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

İsrail’in uluslararası insani hukuka riayet etmesini beklediklerini belirten Fischer, Gazze’ye insani yardım sağlanması için “insani ara” verilmesi konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.