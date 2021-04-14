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Gündem O iki şehirde seyahat yasağı yok! Bakın o şehirler hangileri?
Gündem

O iki şehirde seyahat yasağı yok! Bakın o şehirler hangileri?

Ordu'nun Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri sadece bir yol ile ayrılıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Ordu diğer yarısı ise Samsun'a ait olan bölgede oturanlar ilginç anlar yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 09:25:00 -
O iki şehirde seyahat yasağı yok! Bakın o şehirler hangileri?

Koronavirüs nedeniyle şehirler arası seyahat yasağı uygulanırken bu iki mahallede ise yasak uygulanamıyor. Karşılıklı evlerde oturanlar oruçlarını ise 1 dakika arayla açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor.

 

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Yorumlar

Merdo

Mesai saatleri içinde yani haftaiçi 05:00 ile 19:00 arasında 18-65 yaş arası kişiler şahsi araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapabilecek mi?
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