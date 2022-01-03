O iki örgüt, her türlü komployu yapmaya hazır

2023'e giderken elinde hiçbir koz olmayan muhalefetin "terör aparatı"nı devreye sokmak isteyeceğini belirten Kurtuluş Tayiz, "Bunun işaretleri hem FETÖ hem PKK cephesinden geliyor" dedi. Tayiz, terör saldırıları da dahil olmak üzere Türkiye'yi istikrarsızlığa sürükleyecek her türlü komployu yapmaya hazır olan muhalefetin, sonunda hayal kırıklığına uğrayacağını da kaydetti. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Türkiye yeni yıla büyük umutlarla giriyor. 2023 için son düzlüğe girildi, desek yanlış olmaz. Büyük bir seçim heyecanı şimdiden Türkiye'yi sarmış durumda.

AK Parti için 2023, "Büyük Türkiye" demek. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Erdoğan "güçlü Türkiye" vizyonuyla damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Muhalefet ise 2023'e giderken "büyük felaketler" bekliyor. Ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyecek "umutlar" içinde; bu yönde "gelişmeler" için muhalefet adeta dua eder halde. Bütün sermayelerini "ülke batsın"a yatırmış durumdalar.

Başka türlü iktidara gelme şanslarının olmadığını düşünüyorlar.

Böyle durumlarda genellikle görünmeyen bir el tarafından "terör aparatları" devreye sokulur. Yakın Türkiye tarihinde hep böyle oldu. FETÖ ve PKK, yıllardır bu işe yarıyor. Kritik anlarda patlayan bombalar, medya operasyonları, siyasi komplolar hep bu terör aparatı yapılar tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin istikametine bazen ön planda bazen de geri planda tutulan FETÖ ve PKK gibi terör aparatları kullanılarak yön verildi.

Muhalefet ekonomik krize yatırım yapmıştı. 5. kol unsurları üzerinden kurları, enflasyon ve faizi patlatmak istediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında müdahalesiyle küresel güç çevreleriyle muhalefetin ortak planladığı "ekonomik istikrarsızlık" stratejisi boşa çıkarıldı.

2023'e giderken şimdi elleri boş. Büyük bir umutsuzluk içindeler. Ve ellerinde kullanılmaya müsait az buçuk kalan terör aparatlarını devreye koymak isteyecekler.

Bunun işaretleri hem FETÖ hem PKK cephesinden geliyor aslında.

FETÖ'nün yurtdışındaki firari yöneticilerinden Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalında önceki gün yayınlanan bir programda bunun işaretleri verildi. Programa katılan firari FETÖ'cü Ergun Babahan, konuşmasında "2022 yılı Türkiye için gergin geçecek. AK Parti'nin önünde muhtemelen bombalar patlayacak" dedi. İnsanların aklına çeşitli musibetler gelebilir ama "AK Parti'nin önünde bombalar patlayacak" diye spesifik bir "musibet" gelmez herhalde. Babahan'ın, bu duyumlara FETÖ'nün "jimnastik kulüplerinde" denk gelmiş olması muhtemel!

PKK'nın siyasi kolu HDP'li vekillerin "yeni yıl mesajları" da benzer şekilde kanlı yorumlar içeriyordu. HDP'nin Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Ya gidecek ya ölecek" mesajı verdi.

İşin aslı 2023 seçimleri hem FETÖ için hem de PKK için tümden tasfiye olma anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'ü yeniden kazanması, terörün tümden sonunu getirecek. Muhalefet için de toptan bir yenilenme olacak. Mevcutlar gidecek yani.

Bu yüzden büyük panik içindeler. Terör saldırıları da dahil olmak üzere Türkiye'yi istikrarsızlığa sürükleyecek her türlü komployu yapmaya hazırlar. Çünkü, yüz yıllık Batı hegemonyası 2023'le beraber tarihe karışacak."