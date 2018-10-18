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O iki köyün muhtarı görevden alındı

Yol konusunda anlaşmazlık yaşayan merkeze bağlı Dedeli ve Yelpe köylerinin muhtarları, Valilik tarafından 'dirlik ve düzeni sağlayamadıkları' gerekçesiyle görevden alındı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:45
O iki köyün muhtarı görevden alındı

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köyü 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkeme, 2 yıl önce meranın Yelpe köyünün sınırında olduğunu belirledi ve kullanım hakkı o köye verildi. Dedeli köyü sakinleri mahkeme kararının ardından, köylerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlattı. Daha sonra yolun 3 kilometresi tamamlandı fakat bu kez de yolun 1 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Yol bitmeyince Yelpe köyü sakinleri, köylerine ulaşımı bu kez Gümenek Köyü'nde yaşayan Mustafa Kasın'ın arazisinden sağlamaya başladı. Ancak Mustafa Kasın 20 Eylül'de arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptırarak kilitledi. Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Bu gelişme ile yolsuz kalan Yelpe köylüleri civardaki arazi yollarını kullanmaya başladı. Yol konusunda Dedeli ve Yelpe köyü sakinleri arasında sık sık sorunlar yaşandı.

VALİLİK İKİ MUHTARI GÖREVDEN ALDI

Olayın ardından Tokat Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun ve Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik'in görevden alındığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez ilçeye bağlı Yelpe köyü muhtarı Şevki Çelik ve Dedeli köyü muhtarı Mustafa Tosun, Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mevcut bulunan mera ve yol ihtilafları konusunda, emniyet ve asayişin bozulmasına sebebiyet verdikleri ve bu suretle 442 sayılı Köy Kanununun 36'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı 'Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek' ve 2'nci fıkrasında yazılı 'Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak)' hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edilmesi üzerine, 18 Eylül 2018 tarihinde ilgili muhtarlar hakkında inceleme başlatılmış, müteaddit defa sözlü olarak ve 05 Ekim 2018 tarihinde de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmedikleri anlaşıldığından, İl İdare Kurulunun 16 Ekim 2018 tarihli ve 1265 sayılı kararı ve 17 Ekim 2018 tarihli Valilik Onayı ile 442 sayılı Köy Kanununun 41'inci maddesi gereğince görevlerinden uzaklaştırılmışlardır.''

PROTESTO İÇİN KENDİNİ YAKMAYA KALKTI

Yelpe ve Dedeli köylerinde muhtarlık görevine ise 1'inci sıradaki azalar atandı. Yelpe köyünde dün Musa B. (33), yol sorunun protesto için kamyonetinde kendini yakma girişiminde bulunmuş, jandarma ekipleri ikna etmişti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:45
  1. Tokat
  2. Mahkeme

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