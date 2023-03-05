O iddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Erdoğan ve Akşener’in...

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'ya yönelik ağır suçlamalarda bulunarak masadan kalkmasına ilişkin olarak, önceki günkü Genel İdare Kurulu'nda konuşulanları aktardı.

Sarıkaya'nın aktardığına göre; Akşener, iki belediye başkanına çağrı yapma kararını da dile getirirken, "Eğer onlar bu çağrıma olumlu cevap vermezse benim diyecek bir şeyim yok. Ben başbakan olacağımı, cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğimi bildirmiştim. Cumhurbaşkanlığı kararım da bugünden itibaren resetlenmiştir…" dedi.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

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"İYİ Parti’de oyun planı belediye başkanlarından olumlu bir yanıt gelmeyeceği tahmininden yola çıkılarak, Akşener’in adaylığı üzerine kuruluyor…

Muhafazakâr ve milliyetçi kesimlere hitap eden sağın merkezini oluşturma çabası var.

Oyun planında AK Parti’de seçim öncesinde çözülme yaşanacağı ve oyların İYİ Parti’ye akacağı ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna da Erdoğan ve Akşener’in kalacağına yönelik oyun kuruluyor."