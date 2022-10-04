O iddia gündeme bomba gibi düştü! Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan bunu istemiş

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masa toplantısı sonrası güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair mesaj paylaştığını hatırlatarak, "Bu vurguya neden gerek duyulduğunun cevabını ise İyi Parti kulisleri veriyor. Onlara göre, Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan parlamenter sisteme geçiş için güvence istemiş ve almıştı. Bunun karşılığı olarak da "şimdilik" Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermişti." kulisini aktardı.

Övür yazısında, "İşte yeni dönemin ilk toplantısına bu gerilimli havayla gidildi. En çok da gerilimin iki aktörü Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in o masada nasıl 'hiçbir şey olmamış' gibi oturup konuştukları merak edildi. Buna ilişkin elimizde bir ayrıntı yok lakin hem ortaya konulan sonuç metni, hem de İyi Parti kulislerinde konuşulanlar bize, küçük de olsa bir ipucu veriyor. Dikkatinizi çekmiştir, 6'lı Masa'nın son metnini Kılıçdaroğlu, bir twitle duyurdu. O twitinde özel olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusu vardı: 'Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız...' Bu vurguya neden gerek duyulduğunun cevabını ise İyi Parti kulisleri veriyor. Onlara göre, Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan Parlamenter Sistem'e geçiş için güvence istemiş ve almıştı.

Bunun karşılığı olarak da 'şimdilik' Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermişti. Peki, bu durumda, Akşener'in itirazlarına ne oldu? İyi Partililere göre Akşener itiraz etti ama 'masayı dağıtma' korkusu daha ağır basıyor. İyi Partili biri yaşadıkları çaresizliği şöyle açıklıyor: 'Masayı biz dağıtırsak biz de dağılırız.' Anlaşılan iki parti arasındaki savaşa 'geçici bir ateşkesle' ara verildi. Tıpkı CHP içindeki 'bilek güreşi'ne ara verildiği gibi... Nereye kadar? ABD gezisine kadar... Gerçi Kılıçdaroğlu 'ABD'ye icazet almaya gitmiyorum' dedi ama gözler yine de o gezide olacak. Özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun... Çünkü İmamoğlu hala 'o makamı' bekliyor." dedi.