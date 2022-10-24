O hükümetin yolsuzluklarını araştıran gazeteci suikasta uğradı!

Pakistanlı gazeteci Şerif'in ölümünü, eşi Javeria Sıddık sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden pazartesi günü duyurdu.

Şerif'in ne sebeple Kenya'da bulunduğu ve neden öldürüldüğü konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Pakistanlı gazetecinin baskılar sebebiyle ülkesini terk ettiği ifade ediliyordu.

Kenya polisinin cinayet hakkında soruşturma başlattığı açıklandı.

Arşad Şerif'in Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın destekçisi olduğu biliniyordu. Şerif, İmran Han'ın başbakanlıktan indirilmesinde bazı devlet kurumlarının parmağı olduğunu savunuyordu.

Şerif bir süre önce Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) önde gelen siyasilerinden Şahbaz Gill ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Söz konusu röportajda Gill, askerleri ordunun üst düzey yetkililerine karşı isyana kışkırtmakla suçlamış ve hakkında tutuklanma emri çıkarılmıştı. Daha sonra Gill kefaletle serbest bırakıldı.

Öte yandan Arşad Şerif, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve yönetiminin yolsuzluk iddialarına ilişkin 'Kapalı Kapılar Ardında' adlı bir belgeselin yapımında yer alıyordu.

Belgeselin yakın bir zamanda yayımlanması bekleniyordu.

Gazeteci Arşad Şerif'in katkı sağladığı 'Kapalı Kapılar Ardında' adlı belgeselde, mevcut Başbakan Şahbaz Şerif ve diğer hükümet yetkililerinin "kara para aklamak için uluslararası finans sistemini nasıl kullandıkları" gibi konulara açıklık getiriliyor.

Kaynak: Mepa News