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Gündem O HDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor! Yargılanarak hesap verecekler!
Gündem

O HDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor! Yargılanarak hesap verecekler!

Teröristbaşı için ‘Öcalan barış getirecek’ diyen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 13 ismin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:19:00 -
O HDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılıyor! Yargılanarak hesap verecekler!

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Komisyona sevk edilen milletvekilleri; Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Muazzez Orhan Işık, Murat Sarısaç, Muş milletvekilleri Mensur Işık, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Hakkari Milletvekili Sait Dede oldu. Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in de 2'şer dosyası bulunuyor.

 

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