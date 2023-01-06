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Medya O HDP iddiası gündeme bomba gibi düştü! Tüm Türkiye bunu konuşacak
Medya

O HDP iddiası gündeme bomba gibi düştü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına tedbir koymasının siyasi kulislerde, “HDP’nin kapatılacağı belli oldu” diye değerlendirildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:20:00 -
O HDP iddiası gündeme bomba gibi düştü! Tüm Türkiye bunu konuşacak

 

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin hesaplarına tedbir koymasının siyasi kulislerde, “HDP’nin kapatılacağı belli oldu” diye değerlendirildiğini belirtti.

"HDP konusunda iki açmaz söz konusu" diyen Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"1989 yılında kurulan HEP’ten bu yana PKK çizgisindeki partiler hep kapatıldı. Ne oldu? Daha çok büyüyerek geldiler.

Ama başka bir açmaz daha var. HDP başta olmak üzere aynı çizgide kurulan partilerin hiçbiri PKK ile olan bağlarını koparmadılar. PKK güdümünde siyaset yaptılar.

HDP’nin kapatılması çare değil. Ama PKK ile ilişkisi nedeniyle HDP kapatılmadığı takdirde dünyada hiçbir parti kapatılamaz.

Böyle bir açmaz var.

HDP kapatılır mı kapatılmaz mı diye sormak yerine, HDP seçimden önce mi kapatılır yoksa kapatılma kararı seçimden sonraya mı bırakılır diye sormak daha akıllıca."

 

 

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Çok geç bile kalındı. Terörün kaynağı olan binlerce vatan evladının şehit olmasına sebep olan bu yılan, çıyan yuvası çoktan kapatılmalıydı.
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