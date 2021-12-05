  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Besim Tibuk'tan İP ve CHP'ye skandal Osman Kavala çağrısı!

Türkiye DEAŞ'ın kanlı saldırısını kınadı

Başak Kablan başörtüsüne saldırdı

Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan'a bombalı saldırı girişiminde FETÖ ve PKK iş birliği!

İşte iman ve aşkın en gerçek örneği: 67 yaşındaki görme engelli Hatice Teyze, hafız oldu

İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu gösteren, CHP mitingdeki haykırış!

'Eşcinsellik saçmalıklarına taviz verdikçe bir adım ötesi geliyor'

Angela Merkel uyardı: Bu sinsi virüsü ciddiye alın

'Başbakan' sorusu Meral Akşener'i kızdırdı! İYİ Partililer soru soran vatandaşı tartakladı!

Hindistan'da "Cuma namazı" provokasyonu! Namaz kılan Müslümanlara saldırı girişimi! Türkiye'den destek bekliyorlar
Gündem "O hattı vatandaşlar ücretsiz kullansın"
Gündem

"O hattı vatandaşlar ücretsiz kullansın"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün, İstanbul Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden ve metro ile entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (İETT) tavsiyede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:51:00 -
"O hattı vatandaşlar ücretsiz kullansın"

KDK'nin kararına göre İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metro ile entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacı Osman Metro-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek, bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.

120 kişi başvuruda bulundu

Talebini İETT'ye ileten, yaklaşık 120 kişinin de benzer talepte bulunduğunu öğrenen kişi, bunun olumlu karşılandığına dair geri bildirim yapılmasına rağmen konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, konuyla ilgili İETT'ye tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.

'Eşitlik ilkesine uygun davranmak zorunda'

KDK'nin kararında, kamu hizmeti veren idarenin kamu hizmetinin nasıl vereceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğuna işaret edildi. İdarenin bu yetkiyi kullanırken eşitlik ilkesini gözetmesi gerektiği belirtilen kararda, "İdare takdir yetkisini kullanırken Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır." denildi.

İdare kurumu tarafından olumlu karşılanan ancak gündeme alınmayan hizmetin, makul bir sürede gerçekleştirilmemesi, hukuk devletinin en önemli unsurlarından "belirlilik" ve "hukuki güvenlik" ilkelerine aykırılık oluşturacağı ifade edildi.

Kararda, "Mevcut durumda metro ile entegre olduğu bilinen diğer hatlarda olduğu gibi vatandaşların 25 numaralı hattın da metroya entegre edilmesi talebinin, kamu hizmetinin gerekleri ve bireylerin haklı beklentilerine uygun şekilde yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." tespiti yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu gösteren, CHP mitingdeki haykırış!
Ekonomi

İşte Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu gösteren, CHP mitingdeki haykırış!

CHP'nin Mersin mitinginde, "Her şeyimi kaybettim." diye haykıran ihracatçı kadının anlattıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz..
Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!
Dünya

Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, “Papa, sen bir kafirsin” diye ba..
CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!
Gündem

CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!

Kamu ihalelerini canlı yayınla yapacağı vaadiyle iş başına gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu, halka verdiği tüm sözlerinin aksini yapmaya devam ed..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay