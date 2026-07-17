O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasına müdahaleye giden itfaiye aracına siren ve tepe lambalarına rağmen yol vermeyen otomobil sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Kural ihlali yapan sürücüye 46 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve aracı da 30 gün trafikten men edildi.
Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için sirenlerini ve tepe lambalarını açarak ilerleyen itfaiye aracı, sol şeritte seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük yaşadı.
Siren ve ikaz lambalarına rağmen şeridi boşaltmayan sürücü, bir süre itfaiye aracının önünde ilerledi. Bu nedenle ekiplerin olay yerine ulaşmasında gecikme yaşandı.
O anlar kameraya yansıdı
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, geçiş üstünlüğüne sahip itfaiye aracının siren çalmasına rağmen BMW sürücüsünün sol şeritten ayrılmadığı ve araca yol vermediği görüldü.
Polis harekete geçti
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem uygulandı.
Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi
Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Ayrıca BMW marka otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.