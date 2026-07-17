  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump tehdit etmişti! ABD demir yolunu bile hedef alıyor! Netanyahu ve yandaşlarından basına sansür yasası! İsrail’de basın özgürlüğü tamamen rafa kalktı! 12. Yargı paketi ile neler değişti? İşte madde madde yeni kararlar Körfez'de tansiyon zirvede! ABD ordusu beşinci gecede de o kritik noktaları vurdu! Bakan Gürlek: Vatandaşlarımız müsterih olsun! Milletin güvenine ve emanetine gölge düşürenler cezasını çekecek! Tahran'dan Washington'a zehir zemberek suçlama! Diplomasinin arkasından sinsi sinsi iş çevirdiler! "Ahbap"ta flaş gelişme! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar! Soytarı halka soruldu! Vatandaşların yarısı tutuklamaya hak verdi Ahbap’da rezil olan Özlem'den tesettürlülere yalakalık
Gündem O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!
Gündem

O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasına müdahaleye giden itfaiye aracına siren ve tepe lambalarına rağmen yol vermeyen otomobil sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı. Kural ihlali yapan sürücüye 46 bin TL para cezası kesilirken, ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve aracı da 30 gün trafikten men edildi.

Olay, D-400 Karayolu Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için sirenlerini ve tepe lambalarını açarak ilerleyen itfaiye aracı, sol şeritte seyreden 34 ZP 6976 plakalı BMW marka otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük yaşadı.

Siren ve ikaz lambalarına rağmen şeridi boşaltmayan sürücü, bir süre itfaiye aracının önünde ilerledi. Bu nedenle ekiplerin olay yerine ulaşmasında gecikme yaşandı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, geçiş üstünlüğüne sahip itfaiye aracının siren çalmasına rağmen BMW sürücüsünün sol şeritten ayrılmadığı ve araca yol vermediği görüldü.

Polis harekete geçti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem uygulandı.

Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca BMW marka otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi
Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga ettiler! 362 bin TL para cezası kesildi

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler
Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Gündem

Motosiklet kullanırken alkol tüketti! Akan trafikte rezil görüntüler

Aile Bakanı Göktaş, canlı yayında açıkladı: Anne babaya da ceza geliyor
Aile Bakanı Göktaş, canlı yayında açıkladı: Anne babaya da ceza geliyor

Gündem

Aile Bakanı Göktaş, canlı yayında açıkladı: Anne babaya da ceza geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23