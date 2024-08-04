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Gündem O hastanenin yönetiminden açıklama geldi! Hastanede facia yaşanmıştı
Gündem

O hastanenin yönetiminden açıklama geldi! Hastanede facia yaşanmıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 20:49:00 -
O hastanenin yönetiminden açıklama geldi! Hastanede facia yaşanmıştı

BAKIRKÖY'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin asma tavanının çökmesiyle ilgili hastane yönetiminden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bu süreçte hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir" denildi.

Yeşilköy'de bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde 00.00 sıralarında yaşanan ve asma tavanın çöktüğü olayla ilgili hastane yönetiminden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Koridorda asma tavan üzerinden geçmekte olan sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana gelmiş ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile ortamda sislenme şeklinde buhar yayılımı oluşmuştur.

Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana gelmiştir. Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir" denildi.

"ENTÜBE VAZİYETTE TAKİP EDİLEN BİR BEBEK HAYATINI KAYBETTİ"

Yaşanan olayın ardından bir bebeğin hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesi'ne kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir.

Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gr ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

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