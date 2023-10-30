O hastanenin inşaatı yüzde 80 tamamlandı

Ordu Üniversitesi’nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapım çalışmalarının devam ettiği Ordu Çevre Yolu’nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorununu çözüme kavuşturacak.

1020 adet sismik izolatör bulunuyor

Toplam 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan, maksimum bin 560, minimum 987 yatak kapasitesi bulunan hastanenin kaba inşaatı yüzde 99 tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 80’e ulaştı. Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastanede depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, şehir hastanesi ile Ordu merkezde 170-180 olan poliklinik sayısının 360’a çıkacağını, 12 olan ameliyathane sayısının ise 39’a yükseleceğini söyledi. Tüzün, bunun yanında 40 kemoterapi, 40 diyaliz, 50 fizik tedavi gibi çok sayıda yardımcı merkezi de bünyesinde bulunduran önemli bir hastane olacağını belirtti.

“Kaba inşaat yüzde 99, fiziki yüzde 80 tamamlandı”

Hastanede şu anda kaba inşaatın yüzde 99 seviyesine ulaştığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Tüzün, “Kaba inşaatı bitti diyebiliriz. İçerisinde ince işçilikler var, onlar da yüzde 80 seviyelerinde. Bunun yanında teknik servis ve ana okul binası yapılacak, morfoloji binamız bitti. İnşallah 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Biz de hastanenin projesi ile ilgili kendi ekibimiz ve hekimlerimiz ile projeyi değerlendirdik, yapılacak düzenlemeleri bakanlık ile konuştuk. İçerisinin tefrişatı ve teknolojik cihazları ile ilgili görüşmelerimiz bitti sayılır” diye konuştu.

“Ordu’nun en büyük yatırımı”

Hastanenin, içerisindeki donanımlar ce ekipmanlar ile bölge hastanesi olabilecek kapasitede olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Dursun Tüzün, “Ordu’nun en büyük sağlık yatırımı. Şu an böyle bir hastaneyi inşaat ve içerisindeki malzemeler ile 15 milyar TL gibi bir rakama mal edebilirsiniz. Önceki kurlar ile yapıldığı için çok daha hesaplı oldu. İçerisindeki donanım ve teçhizat da bölge hastanesi olacak şekilde planlanmış. Biz sadece Ordu’ya değil, Giresun’a, Samsun’un yakın ilçelerine, Tokat, Sivas’ın ilçelerine hizmet verecek şekilde açacağız inşallah. Ayrıca Ordu olarak turizmde de öndeyiz, turizm için gelenlerin sağlık turizminden de faydalanmasını istiyoruz. Yeni konforlu Ordu Şehir Hastanemiz ile inşallah turizminde de açılacağız” ifadelerine yer verdi.

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