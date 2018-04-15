O hastalık yeniden hortladı!

Türk Toraks Derneğince Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi" kapsamında basın toplantısı yapıldı.



Toplantıya Türk Toraks Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, başkan yardımcıları Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu ve Prof. Dr. Hasan Bayram, Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Güzin Cinel ile Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Dr. Çağla Uyanusta Küçük katıldı.

Kalyoncu, akciğer rahatsızlıklarının sigara içme alışkanlığı, hava kirliliği ve uygun olmayan mesleki koşullar nedeniyle giderek artacağını beirterek, Türkiye'de 2050 yılına doğru ölen 4 kişiden birinin solunum sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.



Prof. Dr. Yorgancıoğlu ise kongrede kebapçıların gündeme geldiğini anlatarak, akciğer hastalıklarının meslekle yakından ilişkili olduğuna işaret etti.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da kebapçılar üzerinde yapılan çalışmayı aktaran Yorgancıoğlu, "Araştırmada özellikle ocak başında kömürün üzerinde kebap pişirenler hasta olmasalar dahi yapılan testlerde solunum sistemlerinin etkilendiği görüldü." dedi.



Cinsiyetin akciğer hastalıklarının oluşumunda etken olduğuna dikkati çeken Yorgancıoğlu, akciğer hastalıklarının kadınlarda farklı seyrettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Bayram da küresel ısınma ya da sıcaklık artışıyla çeşitli hastalıklara bağlı akciğer ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin arttığını dile getirdi.

Türkiye'deki sıcaklık artışının akciğer hastalıklarına bağlı ölümlerin artmasına neden olduğunu ifade eden Bayram, "Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ve Batı Anadolu'da ciddi riskler var. Konya'da yer altı sularının çekildiğini, obrukların oluştuğunu görüyoruz. Çöl tozu fırtınaları artıyor. Sahra, Kuzey Afrika, Orta Doğu çöllerinden gelen fırtınalarının etkisi altında kalıyor." diye konuştu.



AŞI REDDİ HASTALIKLARI HORTLATIYOR



Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Cinel de Türkiye'de yılda ortalama 1,3 milyon bebeğin dünyaya geldiğini, her yeni doğan bebeğin ulusal aşı takvimi çerçevesinde aşılandığını söyledi.

Yılda yaklaşık 14 bin bebeğin aşılama sayesinde ölümünün engellenebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Cinel, şunları kaydetti:

"Son yıllarda aşı reddiyle çok fazla karşılaşmaya başladık. Özellikle 2016 verilerinde 10 bin kadar ailenin aşı reddinde bulunduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, eğer aşılama yapılmazsa her yıl 3 milyon çocuğun ölebileceğini öngörüyor. Şimdiye kadar yapılan uygulamalarla tüm dünyada özellikle çiçek, difteri gibi hastalıklar ortadan kaldırılmış durumda. Son yıllarda aşı reddi yüzünden ülkemizde ortadan kaldırılmaya ramak kalmış kızamık gibi hastalıklar neredeyse hortladı. Son birkaç aydır çocuk kliniklerimizde sıkça kızamık vakalarıyla karşılaşmaya başladık."



Son yıllarda grip hastalığının da çok ağır seyrettiğini vurgulayan Cinel, bazı hastaların özellikle grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi. Cinel, risk grubunda olmasına rağmen grip aşısı yapılmadığı için kaybedilen hastalar olduğunu bildirdi.



NİKOTİNİN GÜVENLİ TOZU YOKTUR



Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Küçük de son yıllarda tütün ürünleri ve çeşitlerinin arttığına dikkati çekti.

"Isıtılmış tütün ürünleri" diye lanse edilen cihazlarda kullanılan nikotin devresinin aynı sigara gibi bağımlılık yaptığına ve sağlığa zararlı olduğuna değinen Küçük, "Nikotinin güvenli dozu yoktur. Azı çoğu hepsi zararlıdır. Nikotin ısıtılarak da yakılarak da kullanılsa sağlığa zararlıdır." dedi.