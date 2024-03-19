Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mehmet Karadağ flaş bir açıklama yaptı. Ehliyet almak isteyenler dikkat. Prof. Karadağ, ağır vasıta ehliyetlerinin 5, normal ehliyetlerin ise 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğini vurguladı, sağlık raporunda artık uyku apnesi sendromu da sorgulanacak. O hastalığa sahip olanlar ehliyet alamayacak.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Mehmet Karadağ flaş bir açıklama yaptı. Ehliyet almak isteyenler dikkat.

Prof. Karadağ, ağır vasıta ehliyetlerinin 5, normal ehliyetlerin ise 10 yılda bir yenilenmesi gerektiğini vurguladı, sağlık raporunda artık uyku apnesi sendromu da sorgulanacak. O hastalığa sahip olanlar ehliyet alamayacak.

1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10'uncu maddesi uyarınca eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı. Eski tip ehliyetlere sahip olanlar 31 Aralık 2024 tarihine kadar, yeni bu yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemek zorunda.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yeniçağ'da yer alan habere göre Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yeni ehliyetlerdeki dikkat çeken detayı duyurdu.

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Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, şöyle dedi: "31 Aralık 2024 tarihi eski tip ehliyetlerin son tarihi, 2016 yılında çıkan yasayla birlikte artık sürücü belgeleri eğer ağır vasıtaysa 5 yılda bir, diğerleri ise 10 yılda bir yenilenmek zorunda ve her yenilenişte bir sağlık raporu alınması gerekiyor. Bu sağlık raporlarında uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk.

TEDAVİ OLMAYANA VERİLMEYECEK

Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. Karadağ, "Uyku apneli kişilerin direksiyon başına geçmemesi gerekir ya da geçeceklerse mutlaka tedavi olup ondan sonra geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

PEKİ UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, bir kişinin uyurken solunumunun geçici olarak durması veya azalması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle üst solunum yolunun tıkanması veya beyin tarafından solunum kaslarının uyku sırasında uygun şekilde kontrol edilememesi nedeniyle oluşur.

Uyku apnesi, uyku kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir. İki ana türü vardır: obstrüktif uyku apnesi (Üst solunum yolunun tıkanması nedeniyle oluşur) ve merkezi uyku apnesi (Beynin solunum kaslarını kontrol edemediği durum).

Uyku apnesinin belirtileri arasında şiddetli horlama, uykuda nefes kesilmesi, sabahları yorgunluk ve halsizlik, gün içinde uyuklama ve dikkat eksikliği yer alabilir. Tedavi genellikle yaşam tarzı değişikliklerini, pozitif hava yolu basıncı (CPAP) cihazlarını veya bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir. Tedavi edilmemiş uyku apnesi, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir.