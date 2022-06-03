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Gündem O hadsiz resmi olarak işten çıkartılmamış! Pegasus'tan açıklama bekleniyor
Gündem

O hadsiz resmi olarak işten çıkartılmamış! Pegasus'tan açıklama bekleniyor

Kadir gecesinde Müslümanların inancı ile bir rakı masasında alay edip sosyal medya hesabından paylaşan O.T.'nin, Pegasus'taki işinden resmi olarak çıkartılmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:58:00 - 2022-06-03 17:35:30
O hadsiz resmi olarak işten çıkartılmamış! Pegasus'tan açıklama bekleniyor

 Yeniakit.com.tr 

Kadir gecesinde bir "alem" masasında buluşan Pegasus çalışanları, özgürlük sınırlarını aşarak, inançlı insanların sinir uçları ile oynadı.

O.T. adındaki kişi, sosyal medya hesabından, rakıları bardaklarını havaya kaldırarak çektikleri fotoğrafı, "Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin." mesajı ile paylaştı.

O.T. kendisine gelen tepkilerden sonra, özür dileyip susmak yerine, mağdur edebiyatı yaptı. Tehdit edildiğini iddia eden O.T. işten çıkartıldığını da belirtmişti. Sosyal medyada bir grup azınlık, O.T.'nin işten çıkartılması kararını hedef almıştı.

İslami değerleri kendince tiye alan O.T.'nin, resmi olarak hala işten çıkartılmadığı öğrenildi. Pegasus, gelişmeye ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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