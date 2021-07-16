O gün demokrasi nöbetindeydi bugün evlat nöbetinde

Hasan Eğrigöz Ankara

Evladı HDP tarafından kaçırılarak PKK saflarına gönderilen Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, evlat nöbetinin 683’üncü gününde Akit’e yaptığı açıklamada, “5 yıl önce bugün oğlum Mustafa ile meydanlardaydık. Birlikte demokrasi nöbeti tuttuk. Sonra oğlumu dağa kaçırdılar. Şimdi de HDP önünde oğlumun nöbetini tutuyorum. Annelerin nöbeti ile artık HDP ve terör örgütü gençleri zehirleyemez, kaçıramaz oldu. 15 Temmuz’da nasıl devlet millet el ele FETÖ’cüleri püskürttüysek, şimdi de devlet millet el ele PKK’yı bitireceğiz inşallah” dedi.

İstanbul'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’daki evlat nöbetine katılan acılı anne İsmihan Nilifırka da, “O gün demokrasiyi korumak için sokaklardaydık. Allah devletimize bir daha yaşatmasın ama yine olursa yine hiç düşünmeden sokaklara ineriz. Canımız pahasına da olursa devletimizi koruruz. FETÖ’cüleri temizledik, inşallah PKK terör örgütünü de bu ülkeden temizleyeceğiz” diye konuştu.

