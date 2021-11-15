O gün çok önemli: Altın 'yükseliş onayı'nı bekliyor

Altın, geçen haftayı son 6 aydaki en iyi performansıyla kapattıktan sonra yeni haftada kazançlarını koruyarak 1.850 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 600 TL’nin üzerini gördü.

Altın yatırımcıları, ABD’de faizlerin ne zaman yükseleceğine dair herhangi bir ipucu için Fed politika yapıcılarının enflasyon ile ilgili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, sorun yaratsa dahi Fed’in yükselen enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini çünkü bunun geçici olduğunu belirtti.

Çarşamba günü çok önemli!

Yatırımcıların bu hafta takip edecekleri bir diğer önemli veri de çarşamba günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu olacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 4,1'e ulaşacağı yönünde.

SaxoBank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, altının daha yüksek seviyelere göz dikmeden önce şu anki destek seviyesinde tutunması gerektiğini belirterek, “Ons altın 1.830-1.835 doların üzerinde tutunamazsa son dönemde açılan uzun pozisyonlar likide olabilir” dedi.

Ichimoku Bulutu analizine göre, altın 1.830-1.840 dolar arasındaki direnci kırarken 1.875 dolardaki bir sonraki dirence doğru yöneldi. Analiz bir önceki direncin yeni destek seviyesi olarak davranacağına da işaret ediyordu.

Ons altın fiyatı

Geçen haftaya 1.819 dolardan başlayan ons altın, ABD enflasyon verisi öncesinde kademeli bir şekilde yükselerek 1.830 doların üzerini görmüştü.

Enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Fed’in yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerden destek bulan ons altın, 1.865 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı yüzde 2,5’ten fazla yükselişle 1.870 dolar civarında kapatmıştı. Değerli metal yeni haftaya düşüşle başlayarak 1.857 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL’nin cuma günü 10 seviyesine ulaşması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber 600 TL’nin üzerini görmüştü. Gram altın, dolar/TL’nin yeni haftaya 10 seviyesinin üzerinde başlaması ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyirle 600 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor.

15 Kasım 2021 altın güncel fiyatları

Gram Altın: 597 TL

Çeyrek Altın: 979 TL

Ons Altın: 1,857

22 ayar bilezik: 546 TL

Cumhuriyet Altını: 3,927 TL