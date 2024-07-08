O grubu da sattı: Aydın Doğan medyadan tamamen çekildi

2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun satışı sonrası Aydın Doğan ve Doğan Holding KAP'a yaptığı açıklamayla medyadan tamamen çekildiğini duyurdu. Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu'nun 10 milyon dolara satıldığı açıklandı. Böylece Aydın Doğan ve Doğan Grubu medyadan tamamen çekilmiş oldu.

Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yapıldı. Buna göre Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Doğan Burda Dergi Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

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Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

MEDYADAN TAMAMEN ÇEKİLMİŞ OLDU

2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan ve Doğan Holding Doğan Burda'nın satışıyla birlikte medya sektöründen tamamıyla çekilmiş oldu.

Bünyesinde CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik, Doğan Haber Ajansı ve D Smart’ı da bulunduran Doğan Medya Grubu Mart 2018'de Demirören Holding'e satılmış, halka açık bir şirket olarak hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Burda Dergi Grubu ise bu satış kapsamı dışında bırakılmıştı.

Kaynak: Medyatava Haber Merkezi