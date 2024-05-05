O görüntüler herkesi şaşkına çevirmişti! Ve beklenen ayar geldi! Hayırdır, DEM’lilerin dili mi tutuldu yoksa?

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil Valisi Amid Koşnav, Diyarbakır Belediyesi ziyaretinde DEM'li yöneticilerle tercüman aracılığıyla diyalog kurmuştu. Söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan ise taşı gediğine koyan bir ayar geldi. “Hayırdır, çoğunluğu Kürtçe bilmeyen vekillerden oluşan Meclis kürsüsünde bile Kürtçe konuşmalar yapmayı seven, seçildikleri kentlerde Kürtçe tabelalara teşvik veren DEM'lilerin dili mi tutuldu?” diye soran Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Görüntüleri izlemişsinizdir. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil Valisi Amid Koşnav, Diyarbakır Belediyesi ziyaretinde DEM'li yöneticilerle tercüman aracılığıyla diyalog kuruyor.

Hayırdır, çoğunluğu Kürtçe bilmeyen vekillerden oluşan Meclis kürsüsünde bile Kürtçe konuşmalar yapmayı seven, seçildikleri kentlerde Kürtçe tabelalara teşvik veren DEM'lilerin dili mi tutuldu?

Yok mu koca belediyede bir tane Kürtçe bilen adam da telaşla tercüman arıyorsunuz?

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Eğer, Koşnav'a Barzani'nin adamı diye bilinmeyen dil protokolü uyguluyorsanız o da fena tabii.”