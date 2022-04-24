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Gündem O görüntüler damga vurdu! Büyükelçi gözyaşlarını tutamadı
Gündem

O görüntüler damga vurdu! Büyükelçi gözyaşlarını tutamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo’nun katılımıyla Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı. Törene Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 12:11:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Uruguay'da Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu basın toplantısında Uruguaya Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği için memnuniyetini ifade ederek "Geçen sene mart ayında Montevideo Büyükelçiliğimizi açtık.Sayın Bakan Bustillon Ağustos ayında Ankarayı ziyaret etti ve Uruguaydan da dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. O ziyarette dört tane anlaşma imzalamıştık. Arkasından Uruguay Parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu kuruldu, bizde zaten vardık. Bugün iki tane önemli belge imzaladık. Bunlarla beraber, özellikle ikili ticaret hacmimizi daha da arttırabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elçi gözyaşlarını tutamadı

Törene Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu. Müftüoğlu, hem istiklal marşı okunurken hem de konuşurken mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

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