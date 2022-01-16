O gerçeği ABD bile gördü, ama muhalefet görmedi

Muhalefetin tek derdinin Tayyip Erdoğan'ı düşürmek olduğunu, ancak Türkiye'yi iflastan kurtarıp bölge gücü haline getiren,19 yıl boyunca bolluk içinde yaşamasına zemin hazırlayan Başkan Erdoğan'ı bu milletin zor günlerde terk etmeyeceğini ABD'nin bile gördüğünü ifade eden Resul Tosun, "ABD'ye güvenenler tekerlerine sarılacakları uçak bile bulamayacaklar" diye yazdı. İşte, Tosun'un muhalefetin içler acısı halini gözler önüne serdiği Star'daki o yazısı:

"(...) Emperyalistler Türkiye'yi her alanda bağımsız bir devlet yapmak için çalışan ve her türlü baskıya karşı dik duran Başkan Erdoğan'dan kurtulmak istediğini açıkça ilan etmiştir.

HDP emperyalizmin bölgedeki silahlı örgütü olan PKK'nın siyasi uzantısıdır.

Emperyalizmin güdümündeki terör örgütü destekli siyasilerin Başkan Erdoğan'a karşı, 'seni başkan yaptırmayacağız!' sloganının yerli bir slogan olmadığını biliyoruz. Ağababalarını talimatıydı o.

Şimdi muhalefetin tek ortak sloganı da Erdoğan karşıtlığı değil mi?

Bu güne kadar milletin hangi sorununa çare olacak bir çözüm ürettiler hatırlayan var mı?

Tek dertleri Erdoğan'ı düşürmek.

Oysa ülkeyi iflastan kurtarıp bölge gücü haline getiren,19 yıl boyunca bolluk içinde yaşamasına zemin hazırlayan Başkan Erdoğan'ı bu milletin zor günlerde terk etmeyeceğini ABD bile gördü. Gördü de jest olarak İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan iş birliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak EastMed projesine verdiği desteği geri çektiğini ilan etti!

Daha durun PYD ye verdiği desteği de çekmek zorunda kalacak.

ABD'ye güvenenler tekerlerine sarılacakları uçak bile bulamayacaklar!"