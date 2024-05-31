O gelişmeden sonra 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülke bakalım harekete geçecek mi? Resmen dünyayla alay ediyorlar

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı, alçak İsrail'in tepkisine yol açtı. Hakkı Öcal, bu kararın Filistinliler için somut bir fayda sağlamadığını ifade etti. "Filistin soykırımı sorumlularının hesap vermesine yönelik çabaların artmasını sağlayan bu üç ülkenin kararı, 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülkenin bu katliama seyirci olmasını önleyecek mi?" diye soran Öcal, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bazen sizin siyasi kararlarınız, onların asıl konusu olan halka şaka gibi gelir; dertlerine derman olmaz, günlük yaşamlarında hiçbir anlam taşımaz.

Birleşmiş Milletler’in 193 üyesinden 143’nün “tanıdığı” Filistin Devleti’ni 3 ülke daha, İspanya, İrlanda ve Norveç de tanımış oldu. Oldu da ne oldu? İsrail, bu ülkeleri tehdit etmiş, “Filistin’i tanımak şu anda Hamas’ı ödüllendirmektir” demişti. Peki bu üç ülke Hamas’ı ödüllendirdiyse, bunun “Hamas bizi temsil ediyor” diyen Gazzelilere ne yararı oldu?

İsrail bu 3 ülkenin kararı açıklandıkça, kendisi tarafından Güvenli Bölge ilan edilmiş olan Refah’a art arda bombaladı ve haftalardır Biden’dan bilmem hangi AB ülkesinin liderine kadar bütün Batı’nın “Girme!” dediği Gazze’ye tanklarını soktu.

Gazze Kasabı Netanyahu, dünyayla alay edercesine, 43 kişinin can verdiği çadırların yakılmasının “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Bu konuşmayı yaparken, suratında iyice yer eden şeytani ifade gibi sırıtma hali devam ediyordu. İblis, artık hiçbir şeyden korkmuyor; hiçbir şeye aldırmıyor.

(...)

Resmi açıklamadaki ifadesiyle söyleyelim, “Filistin soykırımı sorumlularının hesap vermesine yönelik çabaların artmasını sağlayan bu üç ülkenin kararı”, 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülkenin bu katliama seyirci olmasını önleyecek mi?"