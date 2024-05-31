  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler kırmızı kodla dünyaya servis etti: Türkiye operasyona başlayabilir

İsmini bakın nereden alıyor! Huzurlarınızda Türkiye'nin ürkütücü gücü Kemankeş

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı! Manchester Unitedlı yıldız bedavaya geliyor

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yatırım piyasalarını neler bekliyor? İslam Memiş Haziran sonrası tüyolar verdi

Yunanistan'da büyük panik: Türkiye oraya doğalgaz ve petrol aramaya gidiyor

Türk havacılığının altın çağı Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım

Özgür Özel ne zaman siyaseti bırakacağını açıkladı! “Buraya çıkıp istifa edeceğim”

Nerede yakalandığına bakın! Bir CHP’li daha sahtekâr çıktı!

ABD’den gündemi alüst edecek Tük savunma sanayisi itirafı: Yapamazdık
Medya O gelişmeden sonra 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülke bakalım harekete geçecek mi? Resmen dünyayla alay ediyorlar
Medya

O gelişmeden sonra 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülke bakalım harekete geçecek mi? Resmen dünyayla alay ediyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-31 13:35:00 -
O gelişmeden sonra 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülke bakalım harekete geçecek mi? Resmen dünyayla alay ediyorlar

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı, alçak İsrail'in tepkisine yol açtı. Hakkı Öcal, bu kararın Filistinliler için somut bir fayda sağlamadığını ifade etti. "Filistin soykırımı sorumlularının hesap vermesine yönelik çabaların artmasını sağlayan bu üç ülkenin kararı, 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülkenin bu katliama seyirci olmasını önleyecek mi?" diye soran Öcal, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı, alçak İsrail'in tepkisine yol açtı. Hakkı Öcal, bu kararın Filistinliler için somut bir fayda sağlamadığını ifade etti. "Filistin soykırımı sorumlularının hesap vermesine yönelik çabaların artmasını sağlayan bu üç ülkenin kararı, 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülkenin bu katliama seyirci olmasını önleyecek mi?" diye soran Öcal, Milliyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bazen sizin siyasi kararlarınız, onların asıl konusu olan halka şaka gibi gelir; dertlerine derman olmaz, günlük yaşamlarında hiçbir anlam taşımaz.
Birleşmiş Milletler’in 193 üyesinden 143’nün “tanıdığı” Filistin Devleti’ni 3 ülke daha, İspanya, İrlanda ve Norveç de tanımış oldu. Oldu da ne oldu? İsrail, bu ülkeleri tehdit etmiş, “Filistin’i tanımak şu anda Hamas’ı ödüllendirmektir” demişti. Peki bu üç ülke Hamas’ı ödüllendirdiyse, bunun “Hamas bizi temsil ediyor” diyen Gazzelilere ne yararı oldu?
İsrail bu 3 ülkenin kararı açıklandıkça, kendisi tarafından Güvenli Bölge ilan edilmiş olan Refah’a art arda bombaladı ve haftalardır Biden’dan bilmem hangi AB ülkesinin liderine kadar bütün Batı’nın “Girme!” dediği Gazze’ye tanklarını soktu.
Gazze Kasabı Netanyahu, dünyayla alay edercesine, 43 kişinin can verdiği çadırların yakılmasının “trajik bir hata” olduğunu söyledi. Bu konuşmayı yaparken, suratında iyice yer eden şeytani ifade gibi sırıtma hali devam ediyordu. İblis, artık hiçbir şeyden korkmuyor; hiçbir şeye aldırmıyor.
(...)
Resmi açıklamadaki ifadesiyle söyleyelim, “Filistin soykırımı sorumlularının hesap vermesine yönelik çabaların artmasını sağlayan bu üç ülkenin kararı”, 2 milyar Müslümanın yaşadığı 57 ülkenin bu katliama seyirci olmasını önleyecek mi?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23