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Medya O gelişme, solakları çileden çıkardı! Adeta deliye döndüler
Medya

O gelişme, solakları çileden çıkardı! Adeta deliye döndüler

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:32:00 -
O gelişme, solakları çileden çıkardı! Adeta deliye döndüler

Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, marjinal solu adeta çileden çıkarttı.

Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması, marjinal solu adeta çileden çıkarttı. Birgün gazetesinde kalem oynatan Berkant Gültekin, Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanacağını zımnen de olsa itiraf ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçime 50 gün kaldı. Neredeyse AKP Genel Merkezi’nin camına “İttifak ortağı aranıyor” diye ilan asılacakken Cumhur İttifakı’na bir parti daha katıldı. Pazartesi günü Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere “müstakil” şekilde gireceklerini ve Cumhurbaşkanlığı yarışında kendisinin aday olacağını duyurmuştu. Ancak ittifak protokollerinin YSK’ye teslim edileceği son gün durum bir anda değişti. YRP dün seçime Cumhur İttifakı’yla katılma kararı aldı. Daha önce Erdoğan’a oy vereceğini ilan eden Hüdapar da AKP listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

(...) Bu denklemde iktidara karşı olmalarına rağmen anti-Erdoğan tavrının yanına anti-Kılıçdaroğlu tavrını koyanlar için eğri oturup doğru düşünme vakti. Bu iki “anti”nin varacağı yer, Erdoğan'ın yeniden iktidarıdır. Zaman dev aynasına bakıp siyasi nutuklar atmanın, geçmiş kişisel hesaplaşmaları günün çelişkileri üzerinden görmenin zamanı değil. Yüzde 30 oy alacağını söyleyip 3 günde 100 bin imzayı denkleştiremeyenleri ne tarih ne de halk affeder."

 
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Yorumlar

Zülkarneyn

Bunlar demokrasi, özgürlük nutukları atarlar ama ne insanların siyaset yapma, ne de insanların istediği partiyi yada kişiyi seçme hakkına saygı göstermezler. Daha muhalefetken seçmene saygısı olmayanlar, Allah korusun iktidar olsalar kendilerine kim muhalefet olsa başını keserler.
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