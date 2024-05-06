O gelişme, solak yazarı resmen çıldırttı! Bunların gerçek yüzünü gör Türkiye

Tayyip Erdoğan-Özgür Özel buluşması, Cumhuriyet gazetesinin “marjinal kalmış” yazarlarından Zülal Kalkandelen’i resmen çıldırttı. Meseleyi “laikliğin feda edilmesine” kadar getiren Kalkandelen, sabah akşam uzlaşı ve diyalogdan dem vuran solakların gerçek yüzünü gözler önüne serdiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllarca sürdürdüğü siyasal İslamcı ve sağcılarla helalleşme politikası, 14 Mayıs’ta iktidarı beş yıl daha AKP’ye teslim ederken 28 Mayıs’ta Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına yol açtı.

Ardından Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna Özgür Özel oturunca toplum “değişim” yapıldığına ikna edildi. Oysa görüldü ki helalleşme politikası değişmemiş, tersine ilerletilmişti. O kadar ki 31 Mart’ta birinci parti konumuna gelen CHP’nin genel başkanı Özel, “Makama saygıdan asla taviz yok. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceğim. Nerede randevu verirse orada görüşeceğim. Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil” diyerek 8 Nisan’da yandaş Sabah’a manşet oldu.

Özel bu sözleriyle, Kılıçdaroğlu’nu “makama saygısız, milletin göreve getirdiğini yok sayan bir lider” olarak resmederken Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı konumunu güçlendirdi. (…)

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23 Nisan’da TBMM’nin 104. kuruluş yıldönümü oturumuna katılmayıp İsmailağa Cemaati’nin şeyhinin cenazesine katılan Erdoğan, aynı gün Özel’i TBMM resepsiyonunda çaya davet etti. Sonunda Özel, istediği randevuyu aldı ve 1 Mayıs’ta Anayasa Mahkemesi’nin açık kararına karşın, Taksim’i işçilere kapatıp şiddet uygulayan iktidarın lideri ile ertesi gün AKP Genel Merkezi’nde buluştu. (…)

Laiklik feda edilince siyasal İslamla helalleşme de oluyor, yumuşama da!”