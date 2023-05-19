O gelişme, Nedim Şener’i çılgına çevirdi! "Akıl alır gibi değil" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Muharrem İnce’nin, 45 günlük seçim kampanyası boyunca, başta FETÖ’cüler ve PKK’lılar olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediye beslemeleri tarafından linç edilmesine seyirci kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şimdi bu konuda Tayyip Erdoğan’ı suçlamasının akıl alır gibi olmadığını belirtti. Şener, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP-YSP ile işbirliğini amaç birliğine çeviren, onlarla birlikte Irak ve Suriye’de teröre karşı mücadele için gerekli tezkereye “Hayır” diyen, PKK/HDP’li Demirtaş için “özgürlük” naraları atan, siyasi parti kapatmaya, kayyum atamaya karşı olduğunu, KHK’lıları geri alacağını söyleyen, PKK’lılarla birlikte “özerklik” vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine giderken “milliyetçi” kimliğine büründü.

Neler söyledi neler....

En ilginci ise birinci turda FETÖ’cülerin Muharrem İnce’ye kurduğu şantaj kumpasına değinmesiydi. Bu konuda daha dün yaptığı açıklamaları unutan Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi: “Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan’ın yalan ve iftira kampanyaları ile gölgelendi. Ben karşımda daha mert, yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşları montajlardan ve bundan medet ummayan liderler hak ediyordu. Ancak siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Milletimizi çaresizlik içerisinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadı.”

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LİNCE ORTAK OLDULAR

Akıl alır gibi değil, 45 günlük kampanya boyunca Muharrem İnce’nin deyimiyle başta FETÖ’cüler ve PKK’lılar olmak üzere CHP Genel Merkezi ve belediye beslemeleri tarafından linç edilmesine seyirci kalan Kılıçdaroğlu şimdi bunda Erdoğan’ı suçladı. (…)”