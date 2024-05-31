O gelişme, muhalefete yanlayan Fehmi Koru'nun fikrini değiştirdi: Her durumda AK Parti kazanır

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olmayı düşündüğünü belirtti. Karar gazetesi yazarı Fehmi Koru, bu sürecin, CHP'de derin bir iç hesaplaşma ve potansiyel bölünmelere yol açabileceğine dikkat çekti. Koru, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçimden sonra da, yeni genel başkan Özgür Özel, ‘yumuşama’ veya ‘normalleşme’ adını verdiği bir yaklaşımla, iktidarı oluşturan partilerin liderleriyle görüşerek gündemi belirlemeye çalışırken, Kılıçdaroğlu “Saray’la müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek ortaya atılıverdi.

Dostumun son seçimin ertesi günü söyledikleri zihin hafızamdan ilk o gün geçti.

Pazartesi akşamı çıktığı bir TV programında, içerisinde ‘vefasızlık’ ve ‘hançerleme’ sözcüklerinin de geçtiği keskin cümlelerle, kendisinden sonra iş başına gelen CHP kadrosunu suçladı Kılıçdaroğlu.

(...) Eylül ayında yapılması kararlaştırılmış bir tüzük kurultayı var. Aslında amacı isminden belli kurultayın; ancak eski genel başkan, onu, kendisinin yeniden genel başkanlığa aday olacağı seçimli bir kurultaya dönüştürmenin altyapısını hazırlamak istiyor olabilir.

Açtığı süreç CHP’nin doğum sancılarını başlatabilir.

Tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürme mücadelesi.. İlk sancı…

Yapılacak kurultayda seçilebilme mücadelesi… İkinci sancı…

Kazanarak çıkarsa, tasfiyeler… Üçüncü sancı…

Seçimi bir kez daha kaybederse… Son sancı ve doğum…

Eski genel başkan seçimli hale getirilmiş kurultayda, yeniden genel başkanlığı kazansa da, bir kez daha yenilse de, CHP, yeni bir partiyi doğurabilir…

Hatırlayalım: Muharrem İnce, 2014’te yapılan CHP kurultayında Kılıçdaroğlu’nun karşısında genel başkanlığa adaylığını koydu ve kaybetti. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP’nin adayı oldu ve Tayyip Erdoğan karşısında kaybetti.

İki yenilgi ardından CHP’den ayrılıp Memleket Partisi’ni kurdu İnce.

Umarım, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve CHP genel başkanlığı seçim yenilgilerinin ardından, İnce ile aynı akıbete uğrayabileceği bir süreci başlatmaz.

Yazımın başlığında sorduğum sorunun cevabını bilmiyorum; fakat bir bildiğim var: Her durumda AK Parti kazanır…"