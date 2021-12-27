O gelişme, 'Etekli Yakup'un eteklerini tutuşturdu

Geçtiğimiz 24 Nisan’da yayınladığı bir bildiride “Ermeni soykırımı” ifadesine yer veren HDP hakkında savcıların harekete geçmesi, "Etekli Yakup" olarak bilinen Mehmet Yakup Yılmaz'ın eteklerini tutuşturdu. "HDP hakkında açılmak istenen bu dava siyaset yapma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne karşı" herzelerini yumurtlayan Yılmaz, terör örgütünün siyasi kanadının iyice köşeye sıkışması karşısında yaşadığı paniği gizleyemedi. İşte o yazı:

"Ermeni soykırımı tartışmasında Türkiye’nin tezi yıllardır konuyu tarihçilerin tartışması gerektiği.

Şimdi buna bir de “Cumhuriyet savcıları” eklenmiş gibi görünüyor.

HDP Merkez Yürütme Kurulu, geçtiğimiz 24 Nisan’da bir bildiri yayınlamış; benim dikkatimden kaçmıştı.

Bu bildiride “Ermeni soykırımı” ifadesi geçince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş. HDP MYK üyelerinin tümü için TCK 301. Maddeden soruşturma izni isteyen bir fezleke şu anda Adalet Bakanlığı’nda.

İzin verilecektir buna eminim, HDP’yi kapatma davası sonuç almazsa belli ki buradan yürümek isteyecekler.

Savcılığın yazdığı fezleke ile ilgili haberleri okurken, Türkiye’de hukuk eğitiminin en başından başlayarak yeniden ele alınması gerektiğine bir kez daha ikna oldum.

Acaba bu fezlekeyi yazan savcılar, hangi hukuk fakültesinden, nasıl bir derece ile mezun oldular; bunu da merak ettim.

(...)

Savcı, HDP MYK üyelerinin “devleti ve milleti aşağıladıkları için” cezalandırılmaları gerektiği kanısında.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilere karşı işlenen suçlar nedeniyle, o tarihte daha kurulmamış T.C. nasıl aşağılanmış olabiliyor?

Savcı, soykırım ifadesinin “bir milleti küçük düşürdüğünü” iddia ediyor. Burada “bir millet” biz oluyoruz.

(...) Türkiye, tek adam rejimi altında siyaset yapmanın da yasaklandığı, siyasi faaliyetlerin dava konusu olabildiği bir ülke haline geldi.

HDP hakkında açılmak istenen bu dava da siyaset yapma özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne karşı.

Anayasa’yı yok sayan, Siyasi Partiler Kanunu’nu yok sayan bir fezleke.

Diğer muhalefet partilerinin siyasi faaliyetlerine karşı açılmış davalar da sürüyor.

Erdoğan için önümüzdeki seçimi kazanmanın yolu, siyasi faaliyetleri tümüyle yasaklamak olarak mı belirlendi?"