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Medya O gelişme, Emre Kongar'ı yerinden hoplattı! Çok mu zoruna gitti beybaba
Medya

O gelişme, Emre Kongar'ı yerinden hoplattı! Çok mu zoruna gitti beybaba

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:35:00 -
O gelişme, Emre Kongar'ı yerinden hoplattı! Çok mu zoruna gitti beybaba

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması, Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar'ı yerinden hoplattı.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılması, Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar'ı yerinden hoplattı. 

Kongar, büyük bir panik yaşadığını gözler önüne seren yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar taban kaybettikçe, panikliyor...

Panikledikçe, (kendisi açısından) yanlış üzerine yanlış yapıyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Git gide Demokrasi’den iyice uzaklaşıyor...

Çıkardığını öne sürdüğü Milli Görüş gömleğine ve eski ittifaklarına geri döndüğü izlenimi vermeye çalışıyor.

Oysa bu çok yanlış bir strateji, çünkü kendisini seçimi kaybedeceği bu başarısız noktaya getiren değişmelerin zirvesi, zaten Türkiye’yi karanlığa mahkûm eden “Şahsım Devleti”nin kuruluşu.

Bir başka deyişle, iktidarın güç kaybetmesinin esas nedeni, Demokratik Rejim’i tahrip etmesi ve kurduğu “Şahsım Devleti” rejimi ile ülkeyi hem haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe, hem de bütün kaynaklarını sömürdüğü için, açlığa mahkûm etmesi.

Son günlerde HÜDA PAR ve Yeniden Refah’la yaptığı siyasal ittifaklarla gittikçe Demokratik Rejim’den bütünüyle uzaklaştığı ve ülkeyi sürüklediği karanlığı daha da koyulaştırmaya niyetlendiği anlaşılıyor. (…)"

 

 

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