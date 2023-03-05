O gelişme, Davutoğlu'nun elemanlarını çıldırttı! Resmen çileden çıktılar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması, en çok Ahmet Davutoğlu'nun gizli patronu olduğu Karar gazetesi yazarlarını rahatsız etti.

Davutoğlu'nun şakşakçısı Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, Akşener'le ilgili yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener’in uzun süredir “kazanacak aday” üzerinden yaptığı kritik kabul edilebilir elbette ama yıllardır birlikte siyaset yaptığı partileri hedefe koyan, itham eden dil asla anlayışla karşılanamaz. Yanlış ya da doğru; en nihayet üzerinde anlaşılamayan şey adaylık konusudur. Çekincesi olan sadece Akşener değil, başkaları da vardır. O adayı desteklemez yolunuza bakarsınız ama Millet İttifakı’nın birikimini ve dolayısıyla tabanını hedefe koymak bir ayılık konuşması için fazla olmuştur. Verilen mesajlar en az ittifaktan ayrılmak kadar şoke edicidir. Bu sözlere bakınca, Akşener için Altılı Masa günleri eziyet çektiği zamanlar gibi görünüyor. Aylardır çektiği bir eziyet dün bitmiş oldu!"



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