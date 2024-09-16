O gelişme, Cumhuriyet gazetesinin İslam karşıtı yazarı Zülal'i resmen çıldırttı! Zoruna mı gitti be

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın, yemin törenindeki konuşmasında Kur'an’dan alıntılar yapması, Cumhuriyet gazetesinin İslam karşıtı yazarı Zülal Kalkandelen'i adeta çıldırttı. Türkiye’nin laiklikten uzaklaştığını ve İslam devleti haline geldiğini öne süren Kalkandelen, bildik ezberleri bir defa daha tekrarladı. Kalkandelen, "iyi saatte olsunlar"a selam çaktığı yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Göreve yeni başlayan Kadir Özkaya , AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında olduğu devlet erkânının katıldığı yemin törenindeki konuşmasını, Kuran’dan alıntılar yaparak hukuk yorumunu dini referanslar ve ayetler üzerine oturttu.

AYM başkanının o bölümlerdeki konuşmasını, kime ait olduğunu söylemeden, farklı dillere çevirip dünyadaki hangi hukuk otoritesine okutsanız “İslam devletlerinden birinde yapılmış bir din adamı konuşması” olduğunu düşünür.

Öyleyse soralım: Anayasasında laik bir devlet olduğu yazan Türkiye, İslam devleti mi oldu? Yoksa AYM, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlerini mi üstlendi?

Bu soruları sormamızın nedeni açık. Görevi, kanunların, cumhurbaşkanı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek olan en yüksek yargı organının başkanı, daha yemin ederken anayasanın 2. maddesindeki laik devlet ilkesini çiğnemiştir. Bu sıradan bir olay değildir. 2021’de Yargıtay’daki dualı adli yıl açılışı kadar laikliği yıkıcı bir harekettir."