O gelişme, CHP amigosu Orhan Bursalı'yı da çıldırttı! Sakin ol be şampiyon

Muhalefetin trollerinin tüm baskılarına rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeyen Muharrem İnce, CHP amigosu Orhan Bursalı'yı da çıldırttı.

Bursalı, İnce'yi yerden yere vurduğu Cumhuriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce tabii ki 100 bin oyu bulacaktı. Demokratik bir haktır aday olmak.

Bu desteği bulduktan sonra, onunla yetinir, yarışa katılmayacağını açıklar mı yoksa ilk turda sonuna kadar gider, “Hele bir boyumun ölçüsünü alayım” mı der, bilemeyiz.

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İnce her zaman lider olmak istemiştir.

CHP’den kopmasının nedeni de bu. İki kez CHP liderliğini istedi alamadı. Kılıçdaroğlu’na 2018’de aday ol, yoksa ben olayım dedi. 2018 kazanılacak bir seçim değildi. Kemal Bey sonucu gördüğü için aday olmadı. Meral Hanım, Selahattin Demirtaş dahil bir sürü aday seçime katıldı. İlk turda RTE’nin yüzde 52.59 oy aldığı açıklanınca ikinci tur hayallere kaldı. (RTE aslında seçimleri FETÖ’nün 2016 askeri darbe girişiminin yarattığı rüzgâr ile almıştı. FETÖ, belki de RTE’nin kazanamayacağı bir seçimi ona hediye etti.)

Millet İttifakı henüz ortada yoktu, bu masa 2019 yerel seçimlerinde hayata geçecekti. İnce, kendisini adaylıkta destekleyenleri yüzüstü bıraktı o gece, “Adam kazandı” açıklaması ile aslında iyi bir politikacı olmadığını gösterdi. YSK’nin önüne 50 bin avukatla gidecekti, bol bol laf etti, destekçileriyle birlikte olmayı düşünemedi, destekçileri kendilerini kullanılmış hissettiler. Bu kötü bir duygudur ve unutulmaz.

CHP’deki misyonu bitmişti, beklendiği gibi ayrıldı ve Memleket Partisi’ni kurdu, nihayet parti lideri olmuştu!

BAŞ OLACAĞIM!

İnce hep başa güreşen bir siyasetçi. Bu gündemde kalmasını sağlıyor.

Tabii ki ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olacaktı. Tersini beklemezdim.

İddiası yine göklere yazıldı: İkinci tura kalacağım ve cumhurbaşkanı seçileceğim!

Bunun gerçekleşemeyeceğini bilmesine bilir. İlk adaylığında aldığı yüzde 30.5 oyu kendi oyu mu sanıyor?

Heyecanlı politikacı kimliği oy getirmiyor. Bir okurum Bölükbaşı’nı anımsattı. Müthiş belagatıyla çok büyük kalabalıklar toplardı ama bunların yüzde 1’i bile oyunu vermezdi, “Ekin iyi ama hasat kötü” demiş sandıktaki sonuçlara. Seçmen için mitingler büyük bir eğlence panayırı gibiydi. Ama artık bugün o panayırlar yok.

Şüphesiz partiler liderleriyle temsil edilir. Memleket Partisi kurucularından çok kişi ayrıldı. Çevreme sordum, İnce dışında bir isim söyleyemediler.

Altılı masanın üzerinde bir yıl çalıştığı adalete, hukuka, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş belgeleri konusunda ne diyor İnce? Baktım, mesela TRT 2023 Ocak’ında İnce’yi haber yapmış: Altılı masadan demokrat çıkmaz, demiş. Parlamenter sisteme nasıl geçileceği konusunda, lafı olsa bile fiiliyatta önerisi ve fikri yok.

TEK TÜFEKLE OLMUYOR

Artık Türkiye tek bir liderin “şunu yapacağım, bunu yapacağım” vaatlerine ne kadar inanarak oy verir bilmiyorum. Kimlerle nasıl hareket edecek belli değil, ülkenin sorunları ve uğradığı tahribat çok büyük ve bir birleşik büyük güçle hareket etmeden bunları çözmek mümkün değil. İnce bu gücün dışında.

Bir kovboy gibi. Belinde altıpatları var.

İnce bir ince çizgide yürüyor şimdilik. Büyük bir muhalefet ilk turda bitsin bu seçim havasında.

Bu çoğunluğun estirdiği rüzgâr büyürse İnce’yi, resmen seçime katılırsa büyük bir hayal kırıklığı bekleyebilir.

Bunun şüphesiz politik bedeli de yüksek olur. İnce ve partisi kalır mı bilmiyorum.

Aldığı oy, Kemal Bey’e iki üç puanlık bir engel çıkartırsa yine İnce için problem. İkinci tur derin sorunlu geçebilir. İktidarın sepetinde kötü olarak neler var, bilmiyoruz.

İnce, engelleyici olmayabilir ilk tur sonuçlarında. Umut ediyorum."